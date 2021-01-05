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Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году

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Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост мировой экономики в текущем году на 4%, а не на 4,2%, как ожидалось в июне 2020 года. Об этом говорится в аналитических материалах, опубликованных во вторник, 5 января.

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«В 2021 году ожидается рост мировой экономики на 4% при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего предстоящего года», — говорится в документе, размещенном на сайте ВБ.

По оценкам банка, мировой ВВП упал в 2020 году на 4,3%, а не на 5,2%, как ожидалось в июне 2020 года. Согласно данным экономистов, наблюдавшееся в 2020 году сокращение глобальной экономической активности оказалось чуть менее значительным за счет меньшего спада экономики в развитых странах и более активного восстановления в Китае.

В то же время, нарушения экономическoй активности в большинстве стран с формирующимся рынком и развивающихся странах оказались более серьезными, чем ожидалось. Вместе с тем, прогнозы на ближайшую перспективу остаются крайне неопределенными, и в области роста экономики по-прежнему возможны различные сценарии.

«Пандемия значительно уxудшила долговые риски в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах <…> «Мировому сообществу необходимо принять быстрые и решительные меры, чтобы не допустить возникновения череды долговых кризисов в результате недавнего накопления задолженности. Развивающиеся страны не могут позволить себе еще oднo потерянное десятилетие», — заявил исполняющий обязанности вице-президента Всемирного банка по вопросам справедливого роста и финансовых учреждений Айхан Косе.

В начале декабря глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил, что объемы производства в мире вернутся к показателям, которые были до пандемии, через два-три года.

Международный валютный фонд 1 октября сообщил о необходимости предотвращения кризиса суверенных долгов, чтобы избежать серьезных экономических проблем.

В июле генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала хрупкость мира и поставила человечество на колени.

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