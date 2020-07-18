Генсек ООН заявил о «поставленном на колени» человечестве из-за COVID-19

Пандемия коронавируса продемонстрировала хрупкость мира и поставила человечество на колени. Такое мнение в субботу, 18 июля, выразил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

«COVID-19 наглядно иллюстрирует <…> несправедливость. Мир находится в смятении. Экономика — в свободном падении. Мы оказались поставлены на колени <…> микроскопическим вирусом. Пандемия показала хрупкость нашего мира», — приводит «РИА Новости» слова Гутерреша.

Он заявил, что пандемия обнажила риски, которые человечество игнорировало на протяжении десятилетий: слабости системы здравоохранения, климатический кризис, структурное неравенство и проблемы в социальной защите.

По его словам, целые регионы были за несколько месяцев отброшены на годы назад, так как они растеряли достижения в вопросах искоренения нищеты и сокращения неравенства.

«COVID-19 сравнивают с рентгеновским лучом, обнаруживающим трещины в хрупком скелете обществ, которые мы построили. Он высвечивает повсеместные заблуждения и ложь: ложь о том, что свободные рынки могут обеспечить здравоохранение для всех; выдумку о том, что неоплачиваемая работа по уходу — это не работа; иллюзию того, что мы живем в пострасистском мире; миф о том, что все мы в одной лодке», — резюмировал генсек ООН.

На этой неделе вышел доклад ООН, в котором эксперты сообщили о том, что около 690 млн человек на планете столкнулись с проблемой голода в прошлом году. Из-за пандемии коронавирусной инфекции ситуация, по прогнозам организации, только ухудшится.

В конце мая Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. Он предрек самый страшный кризис со времен Великой депрессии в США.