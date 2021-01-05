Беглов заявил об эффективности ограничительных мер в Санкт-Петербурге

Ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19 в городе. Об этом во вторник, 5 января, заявил губернатор северной столицы России Александр Беглов.

«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни», ― сказал он.

Также Беглов отметил, что снижение заболеваемости COVID-19 позволит открыть городские театры с 7 января. Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга выразил надежду на то, что властям удастся и дальше сдерживать рост числа заболевших. По его словам, если так будет идти и дальше, то в Северной столице будут снимать и другие ограничения.

В конце 2020 года стало известно, что предприятиям общественного питания в Санкт-Петербурге разрешили с 4 по 31 января работать с 06:00 до 23:00. Аналогичный режим действует и для предприятий общепита, расположенных в торговых центрах, но при соблюдении двух условий. Во-первых, они должны иметь отдельный вход с улицы. Во-вторых, не обладать сквозным доступом в другие помещения ТЦ.

В середине декабря глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова сообщила, что Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19.

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса в городе вступили в силу 4 декабря. Согласно решению властей, в городе приостановлена работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны в городе были закрыты.

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