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Беглов заявил об эффективности ограничительных мер в Санкт-Петербурге

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Ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге на фоне распространения коронавируса на время новогодних праздников, позволили снизить заболеваемость COVID-19 в городе. Об этом во вторник, 5 января, заявил губернатор северной столицы России Александр Беглов.

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«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни», ― сказал он.

Также Беглов отметил, что снижение заболеваемости COVID-19 позволит открыть городские театры с 7 января. Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга выразил надежду на то, что властям удастся и дальше сдерживать рост числа заболевших. По его словам, если так будет идти и дальше, то в Северной столице будут снимать и другие ограничения.

В конце 2020 года стало известно, что предприятиям общественного питания в Санкт-Петербурге разрешили с 4 по 31 января работать с 06:00 до 23:00. Аналогичный режим действует и для предприятий общепита, расположенных в торговых центрах, но при соблюдении двух условий. Во-первых, они должны иметь отдельный вход с улицы. Во-вторых, не обладать сквозным доступом в другие помещения ТЦ.

В середине декабря глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова сообщила, что Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19.

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса в городе вступили в силу 4 декабря. Согласно решению властей, в городе приостановлена работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны в городе были закрыты.

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