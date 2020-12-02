В Санкт-Петербурге с 30 декабря закроют рестораны и кафе

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии с 30 декабря по 3 января всех кафе и ресторанов в городе. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов в среду, 2 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

При этом с 25 по 29 декабря предприятиям общественного питания запрещено принимать посетителей с 19:00 до 6:00.

Введенные ограничительные меры не распространяются на производственные столовые, службы доставки еды, предприятий, работающих на внос, а также расположенных в зданиях вокзалов, аэропорта и заправок.

Подчеркивается, что установленные ранее ограничения для работы фуд-кортов и фуд-плейсов в ТЦ города продолжают действовать.

Также в рамках усиления мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в городе ввели запрет на посещение музеев, театров, концертов и других организаций исполнительных искусств. Запрет, как и в случае с кафе и ресторанами, продлится с 30 декабря по 10 января.

Кроме того, в этот период запрещено проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек. Также будет закрыт доступ в Ленинградский зоопарк и прекращена деятельность перевозчиков по туристическим или экскурсионным маршрутам.

«Театрам, иным организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции», — добавили в пресс-службе.

Власти города призвали все организации усилить дезинфекцию контактных поверхностей в общественных местах, в том числе на транспорте и в такси.

Кроме того, с 4 декабря в Санкт-Петербурге будет запрещен доступ в аквапарки и океанариумы. С этого же числа работа музеев и выставок запрещена в зданиях торговых центров. Также с этой даты в городе запрещен доступ детей до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что Калининградская область и Санкт-Петербург вызывают самую большую тревогу в связи с ситуацией с коронавирусом и свободными койками для больных.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 30 ноября, что в целом по России рост заболеваемости COVID-19 замедлился.

По данным на 2 декабря, в Санкт-Петербурге зарегистрировано 133 288 случаев заболевания COVID-19. Скончались 5599 человек, выздоровели 75 064 человека.

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