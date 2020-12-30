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Власти Петербурга ослабят ограничения для заведений общепита с 4 января

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Предприятиям общественного питания в Санкт-Петербурге разрешили с 4 по 31 января продлить работу до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации в среду, 30 декабря.

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«С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 06:00 до 23:00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23:00 до 06:00)», — говорится в постановлении.

Аналогичный режим с 4 января устанавливается для предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах, но при соблюдении двух условий. Во-первых, они должны иметь отдельный вход с улицы. Во-вторых, не обладать сквозным доступом в другие помещения ТЦ.

Ограничения на работу предприятий общепита по-прежнему не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос и заведений на вокзалах, АЗС, в аэропорту.

На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал контролируемой эпидемическую ситуацию в городе.

В середине декабря глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова сообщила, что Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19.

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса в городе вступили в силу 4 декабря. Согласно решению властей, в городе приостановлена работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. С 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны в городе будут закрыты.

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