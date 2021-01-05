Прямой эфир
Мир
Представитель актрисы Тани Робертс опроверг информацию о ее смерти
Спорт
Сборная России проиграла Канаде в матче молодежного ЧМ по хоккею
Мир
США назвали «ядерным шантажом» решение Ирана обогащать уран до 20%
Мир
Джонсон объявил третий национальный локдаун в Англии
Общество
Дерматолог указала на связь между изменениями на коже и опасными болезнями
Общество
Вильфанд спрогнозировал небольшой мороз в центральной РФ на Рождество
Мир
Белорусские власти привлекут к ответственности организаторов протестов
Мир
«Репортеры без границ» призвали власти Британии освободить Ассанжа
Мир
Оппозиция в раде начала сбор подписей за регистрацию «Спутник V» на Украине

Лауреат Нобелевской премии выдвинула на нее Ассанжа, Мэннинг и Сноудена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, экс-информатора организации Челси Мэннинг и бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена, сообщает 4 января издание Irish News.

В лучших экстрадициях: защита Ассанжа не допустит его выдачи США
Британский суд вынесет решение по делу создателя WikiLeaks в июне 2020 года

Письмо с соответствующей инициативой она ранее в понедельник направила в Нобелевский комитет.

Корриган отметила, что каждый из номинантов проявил мужество, «разоблачая незаконные действия правительств, которые привели к миллионам смертей».

«В совокупности их самопожертвование и самоотверженность демонстрируют великолепие человеческого духа. Они действительно являются примером добродетели, присущей человеческому сердцу», — говорится в заявке.

Корриган вместе с Бетти Уильямс основала Сообщество мирных людей (Community of Peace People), которое добивалось прекращения конфликта в Северной Ирландии. За свою деятельность в 1976 году обе активистки получили Нобелевскую премию мира.

4 января суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США. По мнению судьи, журналист с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) не согласилась с оценкой судьи относительно того, что данное дело не носит политический характер, и призвала власти Великобритании освободить основателя организации WikiLeaks.

В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020