Лауреат Нобелевской премии выдвинула на нее Ассанжа, Мэннинг и Сноудена

Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, экс-информатора организации Челси Мэннинг и бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена, сообщает 4 января издание Irish News.

Письмо с соответствующей инициативой она ранее в понедельник направила в Нобелевский комитет.

Корриган отметила, что каждый из номинантов проявил мужество, «разоблачая незаконные действия правительств, которые привели к миллионам смертей».

«В совокупности их самопожертвование и самоотверженность демонстрируют великолепие человеческого духа. Они действительно являются примером добродетели, присущей человеческому сердцу», — говорится в заявке.

Корриган вместе с Бетти Уильямс основала Сообщество мирных людей (Community of Peace People), которое добивалось прекращения конфликта в Северной Ирландии. За свою деятельность в 1976 году обе активистки получили Нобелевскую премию мира.

4 января суд Лондона отказал в экстрадиции Ассанжа в США. По мнению судьи, журналист с высокой вероятностью покончит с собой в американской тюрьме.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) не согласилась с оценкой судьи относительно того, что данное дело не носит политический характер, и призвала власти Великобритании освободить основателя организации WikiLeaks.

В 2019 году Вашингтон предъявил ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен, после того как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.