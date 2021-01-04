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В Конгрессе попросили ФБР начать уголовное расследование против Трампа

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В ФБР направили просьбу организовать уголовное расследование против действующего президента США Дональда Трампа после обнародования его разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Об этом в понедельник, 4 января, заявил конгрессмен-демократ Тед Лью в личном аккаунте Twitter.

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«Будучи членами конгресса и в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента», — отмечается в письме.

Лью добавил, что вместе с другим членом Конгресса Кэтлин Райс указал на конкретные положения законодательства страны, добавив выдержки из телефонного разговора нынешнего главы США, свидетельствующие о нарушениях.

Ранее в понедельник Трамп пообещал, что огласит «истинные» результаты выборов главы государства. Он добавил, что проведет митинг в Джорджии, где 5 января должен состояться второй тур выборов в сенат.

Накануне в газете The Washington Post появился материал о том, что Трамп во время телефонного разговора с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером потребовал «найти» голоса, отданные в его поддержку на прошедших выборах. В расшифровке разговора говорится, что действующий глава штатов то льстит Раффенспергеру, говоря о нарушениях на выборах, то подвергает его критике.

Республиканские власти Джорджии подсчитывали голоса на президентских выборах в общей сложности три раза, результат был одинаков: он свидетельствовал о победе избранного президента США Джо Байдена с незначительным отрывом. Демократ получил голоса всех 16 выборщиков от Джорджии.

Трамп не признает поражение на выборах президента. По официальным данным голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп — 232.

15 декабря Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. Демократ добавил, что попытки Трампа оспорить исход президентских выборов в США, в том числе в судах, не увенчались успехом. Однако Дональд Трамп заявил, что продолжит оспаривать результаты выборов в стране.

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