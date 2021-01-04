В Британии призвали ввести максимальный уровень угрозы из-за COVID-19

Главные врачи регионов Великобритании в понедельник, 4 января, посоветовали повысить уровень угрозы в связи с коронавирусной инфекцией с четвертого до пятого, максимального уровня.

«По получении рекомендации от единого центра биобезопасности и в свете последних данных, четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют повысить уровень угрозы с четвертого до пятого», — приводит заявление медиков The Guardian.

Накануне, 3 января, британская оппозиция призвала ввести общенациональный карантин в течение 24 часов из-за распространения COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что в ближайшие несколько недель во многих частях страны придется ужесточить ограничения. В частности, это может коснуться закрытия школ.

При этом он заявил, что придерживается своего предыдущего прогноза об улучшении ситуации к весне. Он также надеется, что «десятки миллионов» будут вакцинированы в ближайшие три месяца.

2 января сообщалось, что в Великобритании за сутки выявили еще 57,7 тыс. заболевших COVID-19. Это число стало рекордным с начала пандемии.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.