Прямой эфир
Мир
Лукашенко объявил в Белоруссии Год народного единства
Политика
Путин проведет первое в 2021 году публичное совещание 5 января
Мир
В Британии призвали ввести максимальный уровень угрозы из-за COVID-19
Экономика
Источник заявил о переносе встречи ОПЕК+ из-за отсутствия консенсуса по добыче
Мир
В Австрии и Норвегии выявили случаи заболевания новыми штаммами COVID-19
Политика
Мишустин утвердил список запрещенной деятельности в экозоне Байкала
Мир
Саудовская Аравия откроет границы с Катаром спустя 3,5 года
Мир
В ЮАР начали проверять эффективность вакцин от COVID-19 против нового вируса
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на юго-западе Москвы
Сюжет:

В Британии призвали ввести максимальный уровень угрозы из-за COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главные врачи регионов Великобритании в понедельник, 4 января, посоветовали повысить уровень угрозы в связи с коронавирусной инфекцией с четвертого до пятого, максимального уровня.

Вирус в тумане: так ли опасен новый «британский» штамм SARS-CoV-2
В России пока не намерены закрывать транспортное сообщение с Англией

«По получении рекомендации от единого центра биобезопасности и в свете последних данных, четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют повысить уровень угрозы с четвертого до пятого», — приводит заявление медиков The Guardian.

Накануне, 3 января, британская оппозиция призвала ввести общенациональный карантин в течение 24 часов из-за распространения COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что в ближайшие несколько недель во многих частях страны придется ужесточить ограничения. В частности, это может коснуться закрытия школ.

При этом он заявил, что придерживается своего предыдущего прогноза об улучшении ситуации к весне. Он также надеется, что «десятки миллионов» будут вакцинированы в ближайшие три месяца.

2 января сообщалось, что в Великобритании за сутки выявили еще 57,7 тыс. заболевших COVID-19. Это число стало рекордным с начала пандемии.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020