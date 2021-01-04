Поручения Владимира Путина после пресс-конференции

Утверждены поручения по итогам пресс-конференции президента. До 1 февраля представят предложения по индексации пенсии работающих пенсионеров, сообщает телеканал «Известия». До 20 января проработают вопрос о капитальном ремонте общежитий. К решению проблем студентов подключат местные органы власти. Кабмину поручено улучшить информированность о выплатах. До 20 января рассмотрят вопрос о выдаче сертификатов вакцинации. Документ выдадут тем, кто привился от COVID-19. Обращения тщательно изучит «Народный фронт «За Россию». Информацию направят в администрацию президента РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.