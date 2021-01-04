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Украинские медики назвали заявление властей о вакцине «Спутник V» враньем

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Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал враньем заявление главного санитарного врача страны Виктора Ляшко о том, что на Украине не будет государственной регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», так как она еще не прошла третью фазу клинических испытаний.

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Как напомнил Кравченко на своей странице в Facebook, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в феврале прошлого года определила «критерии для разработки вакцины от COVID-19», а также рекомендовала всем странам в связи с всемирной пандемией «перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин».

На данный момент в мире зарегистрированы восемь вакцин, а третью фазу клинических испытаний не завершила ни одна из них, заметил Кравченко.

Медик также призвал Ляшко «прекратить врать украинскому народу».

2 января глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

В ответ на это Ляшко заявил, что Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Таким образом, по его словам, все слухи и политические заявления о государственной регистрации в стране российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности.

31 декабря украинцы разместили на сайте президента Владимира Зеленского петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и возможностью ею воспользоваться. Авторы документа потребовали проведения бесплатной вакцинации с учетом того, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории.

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