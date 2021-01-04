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Миротворцы РФ обезвредили в Карабахе около 19 тыс. взрывоопасных предметов

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В Минобороне РФ в понедельник, 4 января, сообщили, что с начала работы в Нагорном Карабахе инженерные подразделения российских миротворцев разминировали более 414 га земли и обезвредили около 19 тыс. взрывоопасных предметов.

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«За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 414 гектаров местности, около 160 километров дорог, 617 строений, из них 22 социально значимых объекта. Обнаружено и обезврежено около 19 тысяч взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. В случае, если их невозможно эвакуировать, они уничтожаются на месте.

Накануне директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян сообщил, что с начала эскалации конфликта 27 сентября 2020 года, ими было обнаружено и обезврежено около 80 тыс. неразорвавшихся боеприпасов. Он уточнил, что ранее специалисты работали в районе столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, но несколько недель назад приступили к разминированию еще одного крупного города — Мартуни.

По словам Месропяна, «степень минной загрязненности» Карабаха остается высокой.

Ранее в этот же день сообщалось, что специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.

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