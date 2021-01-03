В Карабахе обезвредили около 80 тыс. неразорвавшихся боеприпасов

Около 80 тыс. неразорвавшихся боеприпасов обнаружено и обезврежено на территории Нагорного Карабаха с начала эскалации конфликта 27 сентября 2020 года. Об этом сообщил в воскресенье, 3 января, директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян.

«Наша группа Центра гуманитарного разминирования Карабаха работает с 1 августа 2020 года и работала всю войну. С 27 сентября нами обнаружено и уничтожено около 80 тыс. неразорвавшихся боеприпасов различного типа»,— сказал Месропян «РИА Новости».

Он уточнил, что ранее специалисты работали в районе столицы Нагорного Карабаха Степанакерта, но несколько недель приступили к разминированию еще одного крупного города — Мартуни.

По словам Месропяна, «степень минной загрязненности» Карабаха остается высокой. Он пояснил, что группе разминирования встречаются взрывоопасные предметы, оставшиеся еще с первой Карабахской войны начала 1990-х.

«Работы нам хватит еще лет на 15–20. А может, и больше», — отметил собеседник агентства.

30 ноября стало известно, что российские инженерные подразделения за сутки обнаружили более 100 взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Все они были вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены. Очистка была проведена на участке дороги Шуши–Лысогорский, протяженность которой составляет около 3 км.

Ранее в этот же день сообщалось, что специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по разминированию территории Нагорного Карабаха.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в НКР.