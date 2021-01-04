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Мадуро заявил об отказе ЕС и США разморозить счета страны для оплаты вакцины

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил на совещании по вопросам здравоохранения в воскресенье, 3 января, о том, что власти США и Евросоюза отказали его стране в просьбе разморозить средства Боливарианской Республики для оплаты вакцины от коронавирусной инфекции. Запись трансляции заседания размещена в Twitter главы государства.

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«Правительства Португалии, Испании, Великобритании и США и их финансовые институты заморозили и заблокировали средства для доступа к вакцине. И мы потребовали через ВТО, чтобы они нам предоставили средства, и нам отказали», — заявил он.

Глава государства также добавил, что вице-президент разговаривала с главами МИД этих стран, но тоже получила отказ.

«Вакцина от COVID-19 не может быть предметом геополитической войны, чтобы определить, кто доминирует в мире», — подчеркнул Мадуро.

29 декабря президент Венесуэлы сообщил, что первая партия в 10 млн доз российской вакцины «Спутник V» поступит в Венесуэлу в I квартале 2021 года. По его словам, вакцинация пройдет в ближайшие 90 дней.

Кроме того, Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина «за важный шаг», ведущий к вакцинации населения республики от коронавируса.

США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на $7 млрд, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще $11 млрд должны составить потери в поставках нефти.

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