В Москве расширили список категорий граждан на вакцинацию от COVID-19

Работники банковского и финансового сектора, а также сотрудники органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней смогут с понедельника, 4 января, записаться на вакцинацию от коронавируса в Москве. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Чтобы расширить доступ москвичей к прививке от COVID-19, с понедельника, 4 января 2021 года мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», — написал градоначальник.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

С 30 декабря в Москве также открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

В столице с 28 декабря началась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет. Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет 26 декабря

Как отметил 1 января мэр Москвы Сергей Собянин, более 100 тыс. жителей города уже записались на вакцинацию и около 50 тыс. сделали прививку.