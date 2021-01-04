Нэнси Пелоси переизбрана спикером палаты представителей США. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляция которого ведется на сайте законодательного органа.

Отмечается, что представительница Демократической партии получила поддержку большинства конгрессменов и одержала верх над соперником от республиканцев Кевином Маккарти.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что новый состав конгресса США, избранный на ноябрьских выборах, приступил к работе.

Согласно результатам прошедших выборов в конгресс, в нижнюю палату американского законодательного органа были избраны 222 представителя Демократической партии и 211 республиканцев. Судьба двух мест до сих пор не решена. В частности, под вопросом оказалось место от одного из округов штата Луизиана, так как победивший там республиканец Люк Летлоу умер от коронавируса.

Накануне о своем намерении выступить против утверждения итогов голосования выборщиков конгрессом США 6 января объявили 11 сенаторов-республиканцев. По их словам, они намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов.

31 декабря сообщалось, что на такой шаг готовы пойти 140 республиканцев в палате представителей и несколько в сенате. Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джош Холи также намерен на этом заседании выступить против итогов голосования выборщиков.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал сенаторов-республиканцев бороться за оспаривание итогов выборов главы государства.

В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний хозяин Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

15 декабря избранный президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. За кандидата от демократов проголосовали 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.