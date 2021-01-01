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Республиканцы могут блокировать утверждение итогов выборов в Конгрессе США

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Попытку оспорить результаты голосования выборщиков может предпринять группа законодателей-республиканцев при утверждении итогов выборов президента в Конгрессе США 6 января. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщается на сайте телеканала CNN.

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Такой шаг, возможно, пойдут около 140 однопартийцев Трампа в Палате представителей и несколько в Сенате, пояснили телеканалу два конгрессмена-республиканца.

По мнению канала, у союзников действующего главы государства «фактически нет шансов изменить итоги» указанной процедуры. Как отмечается в материале, законодатели, о которых идет речь, способны «лишь отложить на несколько часов неизбежное утверждение Байдена в качестве победителя при голосовании коллегии выборщиков и нового президента».

Журналисты утверждают, что глава республиканского большинства в Сенате конгресса США Митч Макконнелл призывает своих однопартийцев в верхней палате не пытаться оспорить результаты выборов президента.

На этой неделе Трамп анонсировал свое появление в Вашингтоне 6 января, когда конгресс официально утвердит результаты голосования выборщиков на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джош Холи намерен на этом заседании выразить возражение по поводу результатов голосования выборщиков, что ненадолго отложит признание Джо Байдена президентом.

28 декабря американский лидер в очередной раз призвал сенаторов-республиканцев бороться за оспаривание итогов выборов главы государства.

Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената, тогда заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается.

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