Одиннадцать сенаторов оспорят итоги президентских выборов в США

О своем намерении выступить против утверждения итогов голосования выборщиков конгрессом США 6 января объявили в субботу, 2 января, 11 сенаторов-республиканцев. Об этом сообщает издание The Hill.

«Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочиями проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах», — говорится в их совместном заявлении.

Семеро действующих и четверо избранных членов Сената США выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в местных заксобраниях для заверения скорректированных итогов выборов.

По их словам, они намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов. В числе подписантов сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.

31 декабря сообщалось, что на такой шаг готовы пойти 140 республиканцев в палате представителей и несколько в сенате. Ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джош Холи также намерен на этом заседании выступить против итогов голосования выборщиков.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал сенаторов-республиканцев бороться за оспаривание итогов выборов главы государства.

В случае возражений законодателей в обеих палатах против итогов голосования выборщиков конгресс не сможет автоматически утвердить результаты, а обе палаты вынуждены будут провести обсуждение продолжительностью до двух часов, чтобы решить, поддержать ли возражения парламентариев.

Поддержку эта идея вряд ли найдет, но зато это станет третьим в истории США случаем, когда подобное обсуждение в конгрессе будет иметь место. Прошлые прецеденты были в 1969 и 2005 годах и никак не повлияли на итоги выборов.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний хозяин Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

15 декабря избранный президент США Джо Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой. За кандидата от демократов проголосовали 306 выборщиков, Трамп получил 232 голоса.