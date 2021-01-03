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Ученый прокомментировал предложение отменить ограничения для вакцинированных

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Идея отмены ограничений для граждан, которые сделали прививку против коронавируса, имеет место. Об этом «Известиям» заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в воскресенье, 3 января.

Он пояснил, что случаи повторного заболевания COVID-19 единичны.

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«Иммунитет, который формируется и после перенесенного заболевания и те результаты, которые мы видим в пресс-релизах производителей вакцин, они говорят о том, что вероятность повторного заболевания пока что минимальна. И для того, чтобы как-то стимулировать население вакцинироваться, мне кажется, что определенные поощрения имеют право на существование», — отметил специалист.

Вознесенский добавил, что данное решение не является панацеей, и полностью исключить повторное заболевание нельзя.

Ранее в воскресенье в Роспотребнадзоре заявили, что вопрос снятия ограничений для привитых от коронавируса должен быть проработан с учетом информации о том, как долго будет сохраняться иммунитет к вирусу после вакцинации.

Накануне, 2 января, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса. Министр уточнял, что в российские регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины против COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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