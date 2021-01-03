Роспотребнадзор оценил идею снятия ограничений для привитых от COVID-19

Вопрос снятия ограничений для привитых от коронавируса должен быть проработан с учетом информации о том, как долго будет сохраняться иммунитет к вирусу после вакцинации. Об этом в воскресенье, 3 января, заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что использование документов, которые подтверждают прохождение вакцинации, — распространенная практика.

«Вместе с тем вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил, что сделавшие прививку от коронавируса могут уже с 1 января получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг. О появлении паспортов вакцинации на портале он рассказал 29 декабря.

В тот же день Мурашко сообщил, что более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса. Министр уточнял, что в российские регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины против COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от инфекции.

Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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