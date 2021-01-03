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Объявлено время полуфинальных матчей молодежного ЧМ по хоккею

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Стало известно время начала полуфинальных матчей молодежного чемпионата мира (ЧМ) по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.

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Россия и Канада сыграют в ночь с 4 на 5 января, начало — в 2:00 мск, пишет «Спорт-Экспресс».

Матч США против Финляндии также пройдет в ночь с 4 на 5 января и начнется в 5:30 мск.

Сбoрная Рoссии по хoккею 2 января обыгрaла кoманду Гермaнии и вышлa в пoлуфинал молoдежного ЧМ. У рoссиян шaйбы забрoсили Вaсилий Пoномарев и Дaнил Бaшкиров. Флориан Элиас забил гол в составе немецкой сборной.

Выход сборной Канады в полуфинал предваряла встреча с командой из Чехии, которую они обыграли со счетом 3:0. Шайбы забросили Дилан Козенс, Боуэн Байрэм и Коннор Макмайкл.

Сборная США обыграла команду Словакии со счетом 5:2 и также вышла в полуфинал молодежного чемпионата. Соперником американцев станет команда из Финляндии.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд завершится в ночь на 6 января в Эдмонтоне. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

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