В Дагестане произошло второе с начала года землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в воскресенье, 3 января.

«3 января от сейсмостанции РАН в ОДС ЦУКС поступила информация о том, что в 01:07 (совпадает с мск — Ред.) в акватории Каспийского моря в 10 км от побережья Дербентского района произошло сейсмособытие магнитудой 4,2, <…> глубина 30 км», — говорится в заявлении.

Информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала. Поселок Белиджи с населением более 10 тыс. человек оказался ближайшим пунктом к эпицентру сейсмособытия.

Накануне сейсмологи зафиксировали в Дагестане землетрясение магнитудой 4,6, пишет «Газета.ру». Эпицентр находился в 21 км к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 км к северо-западу от Дербента.

В конце декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны — Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км.