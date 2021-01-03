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В Москве еще 6114 человек вылечились от COVID-19

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Еще 6114 человек в Москве вылечились от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Москва позади: 70% новых случаев COVID-19 приходится на регионы
Эксперты связывают эту тенденцию с формированием в столице высокого уровня коллективного иммунитета

Таким образом, общее число выздоровевших в столице составляет 645 923 человека.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови при отсутствии у них хронических заболеваний. У потенциального донора также должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Как отметил 1 января мэр Москвы Сергей Собянин, более 100 тыс. жителей города уже записались на вакцинацию и около 50 тыс. сделали прививку.

29 декабря градоначальник спрогнозировал спад распространения коронавируса в новогодние праздники. По словам Собянина, продление школьных каникул до 17 января позволит стабилизировать заболеваемость на более низком уровне, чем сейчас.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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