Путин сменил главу делегации России на переговорах по Каспию

Президент России Владимир Путин сменил руководителя российской делегации на многосторонних переговорах по Каспийскому морю. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном 2 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Игоря Братчикова сменил посол по особым поручениям МИД России Михаил Петраков. Указ вступил в силу со дня подписания.

В октябре 2019 года Путин подписал закон о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Конвенция, которую 19 сентября ратифицировали в Государственной думе, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории моря, а также установление границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.