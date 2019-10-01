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Путин подписал закон о ратификации статуса Каспийского моря

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Фото: РИА Новости/Ольга Головко
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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующий документ опубликован во вторник, 1 октября, на официальном портале правовой информации.

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Конвенция, которую 19 сентября ратифицировали в Государственной думе, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, а также установление границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

В документе также отмечается, что к основным принципам деятельности сторон на Каспийском море относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение, уникальную экологическую систему. Благодаря своему расположению оно объединяет Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

В 2018 году главы стран «каспийской пятерки» подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет. Он закрепляет за пятью государствами исключительные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.

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