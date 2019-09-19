Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Государственная дума на пленарном заседании в четверг ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Об этом 19 сентября сообщается на официальном сайте ведомства.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что конвенция закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, а также установление границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

Отмечается также, что к основным принципам деятельности сторон на Каспийском море относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

При этом в тексте говорится, что правовые режимы, действующие во внутренних и территориальных водах, зонах и на участках, отличны от правовых режимов, действующих в морских пространствах РФ — во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение, уникальную экологическую систему. Благодаря своему расположению, оно объединяет Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.

«Конвенция, которую сегодня ратифицировала Государственная дума, стала значительным достижением дипломатии и подтверждением дружественных отношений наших стран», — заявил Володин.

В 2018 году главы стран «каспийской пятерки» подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Это исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет. Он закрепляет за пятью государствами исключительные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.