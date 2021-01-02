В РПЦ призвали пожилых прихожан не посещать храмы на Рождество
Пожилым людям не стоит посещать храмы на Рождество во время пандемии коронавируса. Такое заявление сделал глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в субботу, 2 января.
«Рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Исповедовать и причастить пожилых людей священники могут и на дому, отметил он.
При этом митрополит подчеркнул, что РПЦ не собирается проявлять инициативу и самостоятельно закрывать церкви, так как во всех приходах соблюдаются утвержденные патриархом и Синодом санитарно-гигиенические меры.
Он напомнил, что прошлой весной церковь выполнила предписания властей закрыть храмы для верующих и в некоторых регионах подобные требования еще сохраняются. Однако там, где власти этого не требуют, церкви не будут закрываться.
Кроме того, он отметил, что развлекательные учреждения, в том числе театры, кинотеатры и торговые центры, продолжают свою работу в условиях пандемии.
«Поэтому здесь нет оснований для того, чтоб закрывать храмы. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, мы будем соответствующим образом реагировать», — заключил глава отдела внешних церковных связей, выразив надежду, что эта ситуация изменится.
На сегодняшний день в ряде российских регионов сохраняется действие домашнего режима в условиях коронавируса для людей старше 65 лет. Так, в Москве он будет действовать до 15 января.
В России с начала распространения инфекции зарегистрировано 3 212 637 случаев коронавируса, скончались 58 002 человека, выздоровели 2 599 035 пациентов.
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