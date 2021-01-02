Прямой эфир
Общество
На сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования родным и близким Коренева
Общество
Полиция в Кемерово нашла пропавшего в 30-градусный мороз подростка
Общество
Более 800 тыс. жителей России сделали прививку от коронавируса
Общество
Собянин назвал столичных медиков героями 2020 года
Общество
В РПЦ призвали пожилых прихожан не посещать храмы на Рождество
Общество
В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих
Сюжет:

В РПЦ призвали пожилых прихожан не посещать храмы на Рождество

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожилым людям не стоит посещать храмы на Рождество во время пандемии коронавируса. Такое заявление сделал глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в субботу, 2 января.

Сложный товар: что делать с бесхозными церквями
Продавать храмы плохо, восстанавливать — тяжело и затратно

«Рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Исповедовать и причастить пожилых людей священники могут и на дому, отметил он.

При этом митрополит подчеркнул, что РПЦ не собирается проявлять инициативу и самостоятельно закрывать церкви, так как во всех приходах соблюдаются утвержденные патриархом и Синодом санитарно-гигиенические меры.

Он напомнил, что прошлой весной церковь выполнила предписания властей закрыть храмы для верующих и в некоторых регионах подобные требования еще сохраняются. Однако там, где власти этого не требуют, церкви не будут закрываться.

Кроме того, он отметил, что развлекательные учреждения, в том числе театры, кинотеатры и торговые центры, продолжают свою работу в условиях пандемии.

«Поэтому здесь нет оснований для того, чтоб закрывать храмы. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, мы будем соответствующим образом реагировать», — заключил глава отдела внешних церковных связей, выразив надежду, что эта ситуация изменится.

На сегодняшний день в ряде российских регионов сохраняется действие домашнего режима в условиях коронавируса для людей старше 65 лет. Так, в Москве он будет действовать до 15 января.

В России с начала распространения инфекции зарегистрировано 3 212 637 случаев коронавируса, скончались 58 002 человека, выздоровели 2 599 035 пациентов.

1

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020