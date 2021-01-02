Заминированный автомобиль взорвался на рынке в Сирии

Взрыв прогремел на рынке в городе Рас эль-Айн сирийской провинции Эль-Хасеке. Об этом в субботу, 2 января, сообщает Sana.

По данным агентства, взорвался заминированный автомобиль. В результате произошедшего есть пострадавшие и погибшие.

«Заминированный автомобиль взорвался на рынке Аль-Хадра в городе Рас-Аль-Айн, где дислоцируются турецкие оккупационные силы и их наемники-террористы», — приводит агентство сообщение своего корреспондента.

В свою очередь, радиостанция Sham FM в своем Twitter сообщает, что в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей.

30 декабря автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира.

Изначально сообщалось о 25 погибших мирных жителях и 13 раненых. Позже в сирийском наблюдательном центре по правам человека заявили об увеличении числа погибших до 30, а раненых — до 15.

На следующий день агентство Reuters со ссылкой на исламистское информагентство Amaq сообщило, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса. По данным исламистов, в результате атаки погибли 40 солдат сирийской армии, пострадали шестеро.