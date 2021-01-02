Прямой эфир
Общество
На сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования родным и близким Коренева
Общество
Полиция в Кемерово нашла пропавшего в 30-градусный мороз подростка
Общество
Москву и Подмосковье засыпало снегом
Происшествия
Четыре человека стали жертвами ДТП под Ростовом
Общество
Народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19
Общество
В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

Заминированный автомобиль взорвался на рынке в Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрыв прогремел на рынке в городе Рас эль-Айн сирийской провинции Эль-Хасеке. Об этом в субботу, 2 января, сообщает Sana.

Проблема маленького человека: как жители Сирии возвращаются к мирной жизни
Россия способствует прекращению огня в стране, репатриации беженцев и сглаживанию сепаратистских тенденций

По данным агентства, взорвался заминированный автомобиль. В результате произошедшего есть пострадавшие и погибшие.

«Заминированный автомобиль взорвался на рынке Аль-Хадра в городе Рас-Аль-Айн, где дислоцируются турецкие оккупационные силы и их наемники-террористы», — приводит агентство сообщение своего корреспондента.

В свою очередь, радиостанция Sham FM в своем Twitter сообщает, что в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей.

30 декабря автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира.

Изначально сообщалось о 25 погибших мирных жителях и 13 раненых. Позже в сирийском наблюдательном центре по правам человека заявили об увеличении числа погибших до 30, а раненых — до 15.

На следующий день агентство Reuters со ссылкой на исламистское информагентство Amaq сообщило, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса. По данным исламистов, в результате атаки погибли 40 солдат сирийской армии, пострадали шестеро.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020