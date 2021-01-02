МВД Франции выписало более 1 тыс. штрафов гостям рейв-вечеринки

Последние участники рейв-вечеринки, собравшей около 2,5 тыс. человек в новогоднюю ночь в коммуне Льерон, покинули огромный ангар, где она проводилась, оштрафованы 1,2 тыс. человек. Об этом сообщил 2 января телеканал BFM.TV.

Система звукоусилителей демонтирована и вывезена на грузовиках около 6:00 по местному времени. В 11:15 стало известно, что полицейские выписали нарушителям 1,2 тыс. штрафов, 800 из них — за отсутствие медицинских масок, несоблюдение комендантского часа, введенного для сдерживания распространения COVID-19, и участие в массовом мероприятии, рассказали в префектуре Бретань и Иль-и-Вилен.

Полицейские задержали пять человек, причастных к организации вечеринки. Во время проверки на дороге жандармы остановили автомобиль с динамиками и генератором в багажнике. Его водитель также арестован.

Фигурантам будут предъявлены обвинения по ряду обвинений.

Всего Франции за новогоднюю ночь полиция выписала более 6,6 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа. Сумма штрафов не уточняется, однако за первое нарушение комендантского часа во Франции взимают €135.