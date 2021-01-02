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Во Франции 6,6 тыс. человек оштрафованы за нарушение комендантского часа

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Во Франции за новогоднюю ночь полиция выписала более 6,6 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа, введенного для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 января, сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные МВД республики.

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С 20:00 31 декабря по 06:00 1 января (22:00-08:00 мск) во время рейдов правоохранители провели 45,4 тыс. проверок и оштрафовали 6 650 человек, которые находились на улице без уважительной причины. За различные правонарушения были задержаны 662 человека, из которых 407 были заключены под стражу.

Сумма штрафов не уточняется, однако за первое нарушение комендантского часа во Франции взимают €135, а в случае рецидива эта цифра может вырасти до €3 750.

Введенные государством ограничения также подразумевают запрет на собрания большого количества человек и прослушивание громкой музыки по ночам, чтобы предотвратить подпольные вечеринки.

Так, по информации телеканала, в регионе Бретань на западе страны порядка 2,5 тыс. человек собрались на новогоднюю нелегальную вечеринку. Во время стычки с ее участниками пострадали как минимум трое жандармов. На данный момент празднование продолжается, жандармерия оцепила район, где проходит мероприятие и пока не предпринимает действий по разгону нарушителей.

МВД Франции задействовало в общей сложности 100 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности на улицах французских городов в новогоднюю ночь. В ходе столкновений с агрессивно настроенными гражданами по всей стране пострадали 25 правоохранителей.

Ранее стало известно, что во французском Страсбурге хулиганы сожгли около 30 автомобилей в новогоднюю ночь, несмотря на то что в городе действует комендантский час.

С субботы, 2 января, комендантский час в 15 французских департаментах начало комендантского часа будет перенесено с 20:00 на 18:00 заявила в пятницу на TF1 официальный представитель правительства Габриэль Атталь.

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