Губернатор Подмосковья поручил ликвидировать последствия сильного снегопада

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с прошедшим ночью в регионе снегопадом поручил экстренным службам перейти в режим повышенной готовности.

«Ночью в Московской области прошел сильный снегопад. Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности — расчистить дороги нужно как можно скорее», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Воробьев также попросил жителей быть осторожными и пользоваться общественным транспортом вместо личных авто.

Правительство Московской области сообщало накануне, что в регионе проводится очистка и обработка дорог от гололеда.

Там проинформировали, что уже очищено более 9 тыс. км дорог, дорожную сеть убирают более 1,2 тыс. рабочих и около 873 единиц спецтехники.

Лед сковал столичные и подмосковные дороги и улицы 1 января, после того как в канун Нового года в регионе прошел ледяной дождь, а температура воздуха была плюсовой. Из-за погодных условий в столичных аэропортах отменялись и задерживались рейсы.

В областном Гисметеоцентре предупреждали 31 декабря, что в первые дни нового года в области сохранится благоприятная для образования гололеда ситуация.