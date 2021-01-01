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Нарколог назвал способы избавиться от похмелья после праздника

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Врач-нарколог Алексей Казанцев в пятницу, 1 января, рассказал о способах избавиться от похмельного синдрома на утро после праздничного застолья. По его словам, употреблять пиво, чтобы «опохмелиться» ни в коем случаев нельзя, так как это может привести к длительному запою.

Первостепенно, по словам, эксперта, чтобы улучшить самочувствие необходимо принять контрастный душ. Чередовать теплую и прохладную воду нужно через каждые пять секунд.

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«Обязательно необходимо принимать минералку, чтобы выводить ph крови в сторону ощелачивания, так как с утра вы проснулись с запахом перегара», — отметил Казанцев в интервью Пятому каналу.

В состоянии похмелья, по его словам, нужно употреблять высокобелковую пищу, например, не пережаренный омлет. При этом тем врач не рекомендовал пить кофе и молоко, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Кроме того нарколог при похмелье посоветовал в течение дня принимать витамины и микроэлементы, в том числе калий и магний. Также можно принять препараты, в состав которых входят янтарная или лимонная кислоты, которые ускоряют детоксикацию организма.

Казанцев в заключение предложил страдающим похмельем совершать неспешные прогулки на свежем воздухе, исключив при этом сильные физические нагрузки.

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