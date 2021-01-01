Пашинян в новогоднем обращении заявил о важности укрепления отношений с РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем телеобращении заявил о важности укрепления отношений с главным партнером по безопасности — Россией.

По его словам, первые же минуты 2021 года должны стать той отправной точкой, с которой Армения начнет новый национальный подъем. Пашинян отметил, что для этого необходимо создание новой среды безопасности, важнейшим компонентом которой является начало реформы армии и укрепление отношений с РФ.

Кроме того, премьер заявил, что следующей важнейшей задачей является создание пользующейся доверием судебной системы, отсутствие которой, по мнению Пашиняна, остается одной из приоритетных проблем страны и все возрастающей проблемой, в том числе в сфере безопасности.

27 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержание российским лидером Владимиром Путиным дружественных отношений с Арменией и Азербайджаном помогло достичь мирных договоренностей по Нагорному Карабаху.

Никол Пашинян совместно с Владимиром Путиным и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым 9 ноября подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.