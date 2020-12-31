Моргенштерн вместе с Линдеманном встретят Новый год в пустыне

Популярный российский рэпер Алишер Моргенштерн в четверг, 31 декабря, поделился в соцсети фотографией, на которой он стоит рядом с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, одетым в костюм шейха.

«Рамштайн топ», — подписал артист снимок, опубликованный в Instagram-сторис.

Они вместе будут отмечать новый год в пустыне. Также компанию Моргенштерну в праздничную ночь составит его девушка Диляра Зинатуллина.

18 декабря прокуратура Санкт-Петербурга подала иски в Колпинский районный суд с требованием о запрете в России ряда аниме-сериалов и одной песни рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна). Прокуратура обратила внимание и на песню Моргенштерна «Я съел деда». Суду предстоит послушать трек, чтобы сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме некорректного названия.

15 декабря пресс-служба сервиса «Яндекс.Музыка» сообщила, что самым популярным у россиян треком в 2020 году стал «Девочка, танцуй» в исполнении Artik & Asti. Лидерами среди исполнителей в уходящем году стали рэпер Моргенштерн и канадский исполнитель The Weeknd. Предпочтение среди певиц россияне отдали Zivert и Билли Айлиш.