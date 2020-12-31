Рекорд заболеваемости COVID-19 в сутки обновился в Великобритании

В Великобритании за сутки выявили 55,9 тыс. случаев заболевания COVID-19, этот показатель стал максимальным с начала пандемии. Об этом сообщили в четверг, 31 декабря, на сайте правительственной информации.

964 человека умерли за последние сутки. 30 декабря от COVID-19 в Великобритании скончался 981 человек.

В стране уже третьи сутки фиксируют свыше 50 тыс. случаев заболевания COVID-19 в течение 24 часов.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

В свою очередь, ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили, что «британский» штамм коронавируса на 56% заразнее оригинального, что в будущем может привести к росту числа пациентов в больницах.

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран, среди которых Россия.