В Санкт-Петербурге нашли площадку для вокзала будущей ВСМ до Москвы

Власти Санкт-Петербурга подобрали площадку под будущий вокзал для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной столицей. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 31 декабря.

«Мы недавно провели совещание, РЖД приступило к проектированию железнодорожной высокоскоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург. То есть время в пути будет от 1,5 до 2 часов. Мы со своей стороны уже выбрали площадку для будущего вокзала и начинаем свои мероприятия по освобождению этой территории», — сказал губернатор.

В сентябре первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов, анонсировал начало строительства ВСМ в 2021 году. Работы на участке Москва–Санкт-Петербург планируется завершить к концу 2027 года. В конце 2025-го предусматривается запуск в эксплуатацию участка до Твери. К магистрали подключат также Клин и Великий Новгород.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч. Сейчас в России таких дорог нет.

Российские железные дороги ведут разработку проектной документации этой магистрали в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина.

Стоимость проекта с учетом предоставления налоговых льгот оценивается в 1,39 трлн рублей. По подсчетам РЖД, время в пути займет 2 ч 15 мин. без учета остановок.

В ноябре генеральный директор РЖД Олег Белозеров пообещал сократить время в пути по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом до двух часов.

Пассажиропоток новой линии к 2030 году должен составить 23,3 млн человек.