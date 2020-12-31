Французского модельера Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр в Париже, сообщила 31 декабря газета Le Figaro.

Уточняется, что на церемонии прощания на кладбище ожидается присутствие только близких родственников.

Дата похорон, как отмечает издание, не разглашается семьей. По информации источника газеты, в конце января в столице пройдет поминальная месса.

Карден умер утром 29 декабря в возрасте 98 лет в больнице в пригороде Парижа.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила соболезнования близким Кардена.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал кутюрье послом французской моды за огромный вклад в моду и дипломатию.

Будущий законодатель моды родился в 1922 году в Италии, но вскоре его семья перебралась во Францию, в Париже он изучал архитектуру. В военное время будущий модельер работал во французском Красном Кресте, затем на швейном предприятии в Виши, где шил женские костюмы.

Модельер многократно посещал Россию, в 1991 году состоялось большое дефиле его Дома моды на Красной площади в Москве.

Карден был одним из первооткрывателей стиля унисекс. Одежду модельера узнавали по свободному крою, с четкими деталями и большими пуговицами.

Кроме того, Карден был первопроходцем в создании коллекций прет-а-порте (готового платья). Однако за это его исключили из Синдиката высокой моды, члены которой посчитали, что своими пионерскими решениями Карден нанес урон имиджу моды. При этом Карден стал первым кутюрье, избранным членом Французской академии изящных искусств.

В 2014 году он стал кавалером российского ордена Дружбы.