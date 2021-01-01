Богатырская битва: две русские сказки стартуют одновременно

Близится решающая точка битвы за зрителя в новогодние каникулы: в прокат выходит «Последний богатырь: Корень зла», который, по мнению всех экспертов, должен возглавить национальную кассу. Главным соперником фильма среди новинок будет анимационный «Конь Юлий и большие скачки», продолжение «богатырской» серии студии «Мельница». А для взрослых особый подарок — новая работа Вуди Аллена. «Известия» выбрали для вас главные киноновинки этого уикенда.

«Последний богатырь: Корень зла»

В 2017 году фильм-сказка «Последний богатырь» собрал в кинопрокате более полутора миллиардов рублей, но, что гораздо важнее — он заставил нас поверить в возрождение некогда важнейшего жанра для нашей страны. В течение нескольких десятилетий дети смотрят только старые советские сказки про Морозко и Финиста, потому что отечественный кинопром не мог им предложить ничего подобного. А когда российский «Дисней» попробовал это сделать, попытка окончилась полным провалом: «Книгу мастеров» 2009 года сегодня помнят только профессионалы. «Последний богатырь», сделанный в традициях советского кино, показал, что нам мало американских или японских фэнтези: мы хотим смотреть свои сказки. И сиквел «Корень зла» неминуемо должен доказать это, став победителем новогодней битвы в прокате. А там и до «Конька-горбунка» недалеко.

Всё это не значит, что новый «Последний богатырь» — идеальное кино. Во-первых, в нем много довольно страшных сцен для просмотра с детьми. Это сегодня стало общей тенденцией, но всё же жаль, что «Дисней» отсекает детей приблизительно до 8–9 лет как минимум. Во-вторых, есть проблема с актерским ансамблем, где выдающиеся артисты сосуществуют рядом с, мягко говоря, заурядными, хотя так было и в советских сказках. Наконец, то, что называется дизайн. Не всем уже в трейлере понравился мерзкий ворчун Колобок, и не только он может оттолкнуть зрителя.

Богатырская битва Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла» Фото: Дисней Студиос

При этом «Корень зла» всё равно отличное кино для семейного похода в кино в каникулы. Там много юмора, большую часть которого замечательно отыгрывает Виктор Хориняк, он же Ваня, сын Ильи Муромца. Есть интересные отсылы к любимым фольклорным и сказочным историям. Сюжет в меру увлекателен, хотя и чисто условен, потому что по сути это лишь повод для длительного и опасного путешествия, в процессе которого у членов команды будет масса поводов для забавных пререканий друг с другом. А Ваня еще и станет сильно ревновать свою подругу к «настоящему» богатырю Финисту. Большое количество экшен-сцен, приличный бестиарий, компьютерные эффекты — как продукт «Последний богатырь» сделан довольно качественно. По крайней мере, аналогов у него в России, пока не вышел «Конек-горбунок», всё равно нет — и сравнивать не с чем, кроме как с советской киноклассикой. А это дело неблагодарное и бессмысленное.

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Кирилл Зайцев, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Александр Семчев

«Фестиваль Рифкина»

После премьеры в Сан-Себастьяне западная пресса с особым наслаждением громила новый фильм Вуди Аллена, посвященный, кстати, этому же фестивалю. По сюжету именно туда приезжает пожилой кинокритик Рифкин (Уоллес Шоун) со своей красавицей-женой Сью (Джина Гершон). Она здесь по работе — трудится пресс-агентом молодого и успешного режиссера Филиппа (Луи Гаррель). Рифкин чувствует себя паршиво. Пусть он и неудачник, который только и способен, что говорить гадости про чужие фильмы, а сам уже много лет никак не допишет свой первый роман, но это не повод, чтобы юный режиссеришка-конъюнктурщик открыто флиртовал с его женой. Хотя та, похоже, не против, а Рифкин на этом празднике нового кино явно лишний. Но тут критик встречает симпатичную испанскую докторшу Рохас, и фестиваль ему начинается нравиться всё сильнее. А по ночам он видит «странные сны», в которых он и его близкие оказываются персонажами шедевров кинематографа.

Богатырская битва Кадр из фильма «Фестиваль Рифкина» Фото: Вольга

Трудно сказать, сложилась бы судьба картины настолько же плачевно, если бы не было скандалов вокруг личной жизни Вуди Аллена. Возможно, к картине и журналисты, и прокатчики оказались бы менее строги. Например, в кино фильм вышел пока только в Испании, Голландии и России, ни про одну другую страну еще неизвестно, будет ли там «Фестиваль Рифкина» вообще. Между тем именно такого кино сейчас не хватает. Лиричная комедия Аллена — это долгожданное возвращение в любимый мир, созданный великим режиссером, где болтливый лузер на наших глазах сам рушит собственное благополучие, но по пути безжалостной сатирой расправляется со всеми своими обидчиками. Параллельно режиссер вместе со своим незадачливым героем признается в любви Годару, Бергману, Бунюэлю, Трюффо и Лелушу, пародируя знаковые сцены из их картин. Формально — чтобы Рифкин в какой-то момент задал себе вопрос: может, пора понять, что я не писатель, а читатель? Содержательно же это нужно, чтобы шутливо напомнить зрителю о существовании великой классики кино, хотя в пантеоне пародируемых мастеров логично должен был бы оказаться и сам Вуди Аллен: жаль, что во сне Рифкина нет ни двух влюбленных перед мостом из «Манхэттена», ни танцующего со Смертью Вуди из «Любви и Смерти». Это тихая, камерная, наполненная любовью картина, которой неуместно восторгаться, но в которой очень хочется остаться подольше.

Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Уоллес Шоун, Джина Гершон, Луи Гаррель, Елена Анайя

«Конь Юлий и большие скачки»

Десятый фильм «богатырской» франшизы, судя по названию, можно считать спин-оффом, хотя известно, что мы увидим там всех основных ее героев. Дело в том, что конь Юлий, аналог Осла из «Шрека», влюбился в арабскую кобылу Звезду Востока. Отправился свататься. Но Султан, которого озвучивает Сергей Бурунов, отказывается отдать лошадь без сватовства кого-то из королевских кровей. Тогда Юлий похищает Князя из Киева, а богатырям ничего не остается, как отправиться следом.

Богатырская битва Кадр из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» Фото: СППР

Ничего нового от мультика никто не ждет, но даже того, что есть, должно быть достаточно. Это по-прежнему качественная анимация, великолепные и часто злободневные шутки, забавные приключения и яркие артисты за кадром. До сих пор этот рецепт успеха неизменно работал.

Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов

В ролях: Дмитрий Высоцкий, Сергей Маковецкий, Сергей Бурунов, Олег Куликович, Валерий Соловьев

«Охота на Санту»

В оригинале комедия называется «Толстяк», но Мэл Гибсон тут действительно играет Санта-Клауса. Просто этот дедуля не такой, как мы привыкли. Он грубый, сварливый и усталый, живет на маленьком уединенном ранчо — и его «заказали». Какой-то подросток, разъяренный плохим рождественским подарком, нанял суперкиллера, и тот идет убивать самого Санту!

Богатырская битва Кадр из фильма «Охота на Санту» Фото: MEGOGO Distribution

Но не лыком шит американский Дед Мороз. Он отлично владеет огнестрельным оружием, а его угодья могут при необходимости превратиться в смертельную ловушку. Вообще больше всего этот фильм похож на «Один дома», с той только разницей, что маленький Кевин не палил в гангстеров из пушек и не рефлексировал по поводу надоевшей работы.

Режиссеры: Эшом Нелмс, Йен Нелмс

В ролях: Мэл Гибсон, Уолтон Гоггинс, Марианн Жан-Батист

«Счастливо оставаться»

Что может быть лучше авантюрной французской комедии в Новый год? Да и герои тут подобрались что надо. Смертельно больная, но при этом подозрительно симпатичная и бодрая блондинка, измученный бессмысленным офисным трудом самоубийца-неудачник и слепой пожилой мудрец, словно бы пародирующий Аль Пачино из «Запаха женщины». Вместе они пускаются на поиски ребенка, которого когда-то родила героиня, но не имела достаточно ума, чтобы его оставить себе. Теперь придется бросить вызов бюрократической машине Франции, а заодно и всей национальной полиции, поставить на уши весь Париж и окрестности и найти человека, которому нужно успеть сказать самые главные слова. Альбер Дюпонтель не зря регулярно получает свои «Сезары», фильм получился очень милый и неглупый.

Богатырская битва Кадр из фильма «Счастливо оставаться» Фото: Capella Film

Режиссер: Альбер Дюпонтель

В ролях: Альбер Дюпонтель, Виржини Эфира, Николя Марье, Жакки Берруайе