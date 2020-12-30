Путин подписал закон об усилении ответственности за клевету в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает уголовную ответственность за клевету в интернете, СМИ или в публичном выступлении. Документ опубликован в среду, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от тяжести преступления нарушителю будет грозить штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы.

В законе указывается, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 160 часов.

Если клевета озвучена публично или в СМИ, включая интернет, то нарушителю грозит штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период до года, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Документ также предусматривает лишение свободы на срок до трех лет за клевету, совершенную с использованием своего служебного положения, а клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, будет грозить лишением свободы на срок до четырех лет.

Клевета о совершении тяжких преступлений, в том числе убийств и изнасилований, будет наказываться сроком лишения свободы до пяти лет.

Законопроект об ужесточении наказания за клевету в Сети внесли в Госдуму 14 декабря. Совет Федерации одобрил инициативу 25 декабря. Автором инициативы выступил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.