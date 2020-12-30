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Путин подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете финансирования митингов и демонстраций из-за рубежа, иностранными агентами или анонимно. Документ опубликован в среду, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

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Документ запрещает проводить публичные мероприятия за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за один год до дня перечисления денежных средств или иного имущества.

Кроме этого массовые акции не смогут финансировать незарегистрированные общественные объединения и физлица-иноагенты.

Также закон обязывает организатора массовой акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства.

При этом отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно только в том случае, если предполагаемое число его участников будет превышать 500 человек.

В третьем чтении закон был принят на заседании Госдумы 23 декабря. Документ был разработан депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

23 ноября Вяткин внес в нижнюю палату парламента законопроект, устанавливающий административную ответственность за незаконное ношение знака сотрудника СМИ на митингах. Другим законопроектом депутат предлагает штрафовать за финансирование организации и проведение митинга лиц, которые не имеют на это права. Такое нарушение может повлечь наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

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