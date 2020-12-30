Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Аналитики прогнозируют рост ВВП на 2,7% в 2021-м
Экономика
Число онлайн-платежей в 2020 году выросло на 40%
Политика
Путин подписал закон об электронном сертификате для инвалидов
Спорт
«Барселона» вничью сыграла с «Эйбаром» в матче чемпионата Испании
Общество
Путин подписал закон об электронном обжаловании штрафов с дорожных камер
Общество
В январе в России температура будет около климатической нормы
Общество
Мишустин создал комиссию для помощи пострадавшим при крушении судна «Онега»
Политика
В России продление юридического статуса фермерских хозяйств стало бессрочным

Новый мир: чем отличились россияне в 2020-м

События уходящего года глазами «Известий»
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Масленица в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
2020 год перевернул мир и полностью изменил жизнь человечества. Тем не менее жизнь в России, невзирая на некоторые новшества, шла своим чередом. Масленица в Москве и другие самые заметные, необычные и трогательные события — в объективе «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В День защиты детей сотрудники МЧС поздравляют пациентов Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой
На весь экран
Вечер бокса Рен-тв бой Федор Чудинов - Умар Садик
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бой Федора Чудинова и Умара Садика на вечере бокса РЕН ТВ
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
У деревни Голохвастово строится будущая инфекционная больница для борьбы с коронавирусом
На весь экран
ран-при по фигурному катанию Кубок Ростелеком во дворце спорта Мегаспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Выступление на Гран-при по фигурному катанию «Кубок Ростелеком» во дворце спорта «Мегаспорт»
На весь экран
День Российского Флага на Поклонной горе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На Поклонной горе отпраздновали День российского флага
На весь экран
Крым. Воздушные шары, Белогорск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Воздушные шары пролетают над Белогорском, одним из древнейших городов Крыма
На весь экран
Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Леницец в Калужской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области
На весь экран
Приют для бездомных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Будни приюта для бездомных
На весь экран
Реслинг-шоу Зимний бросок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Опасный момент на реслинг-шоу «Зимний бросок»
На весь экран
Трасса Таврида Бахчисарай - Симферополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
После открытия трассы «Таврида» время в пути из Симферополя в Севастополь сократилось вдвое — с двух часов до одного
На весь экран
Московское полнолуние
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Полнолуние в Москве
На весь экран
Врач
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Врачи оказались на передовой в борьбе с коронавирусом
На весь экран
Детская площадка, март
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Детские площадки закрылись на карантин
На весь экран
Главный храм Вооруженных Сил РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Подмосковье на территории парка «Патриот» открылся главный храм Вооруженных сил РФ, посвященный 75-летию Победы и подвигам русского народа во всех войнах
На весь экран
Открытие Главного храма ВС РФ_Павел Бедняков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Церемония открытия главного храма ВС РФ
На весь экран
Концерт Музыка Мира в музее Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Музее Победы 8 мая прошел концерт «Музыка мира»
На весь экран
Крым, Севастополь. Дефиле и флайбордисты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Дефиле флайбордистов в Севастополе
На весь экран
Крым аэропорт Симферополя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Аэропорт Симферополя опустел из-за карантина
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Гонка героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности
На весь экран
Михаил Ефремов в суде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актер Михаил Ефремов осужден на восемь лет колонии за смертельное ДТП
На весь экран
Метро во время пандемии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Метро во время карантина
На весь экран
Вторая сессия свободных заездов Гран-при России Формулы-1 на территории гоночного комплекса "Сочи Автодром" Реслинг-шоу Зимний бросок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Вторая сессия свободных заездов Гран-при России — этапа «Формулы-1», который проводится в поселке Сириус на территории гоночного комплекса «Сочи Автодром»
На весь экран
Открытие корпуса больницы № 50
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытие корпуса больницы № 50
На весь экран
Пункт временного размещения для эвакуированных жителей Рязанской области из-за взрывов на бывших военных складах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пункт временного размещения для жителей Рязанской области, эвакуированных из-за взрывов на бывших военных складах
На весь экран
Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Проверка цифровых пропусков на въезде в Москву
На весь экран
Репетиция праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Репетиция праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Красная площадь осталась без туристов
На весь экран
Санкт-Петербург дезинфекция трамваев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Дезинфекция трамваев в Санкт-Петербурге
На весь экран
Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
На весь экран
150-летие Ленина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
150-летие Владимира Ильича Ленина
На весь экран
Работа в красной зоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Работа врачей в «красной зоне»
На весь экран
Оказание помощи на дому
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Пенсионерам оказывали помощь на дому
На весь экран
Парк птиц Воробьи в Калужской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Парк птиц «Воробьи» в Калужской области попросил о помощи, после того как был вынужден закрыться на карантин — средства на прокорм питомцев взять было неоткуда
На весь экран
Военный парад в Севастополе посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В Севастополе прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
На весь экран
Ветераны Великой отчечественной войны в деревне Жажлево Заволжского района Ивановской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Ветераны Великой Отечественной войны из Жажлево отмечают День Победы
На весь экран
Военный парад на Красной площади в Москве посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Военный парад на Красной площади в Москве, посвященный 75-летию Победы
На весь экран
Воздушный парад посвященный 75-летию Победы в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Воздушный парад в Москве, посвященный 75-летию Победы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Посиделки у костра во Всероссийском детском центре «Орленок»
На весь экран
90-ая годовщина. День ВДВ в парке Патриот.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В парке «Патриот» отметили 90-летнюю годовщину создания Воздушно-десантных войск
На весь экран
Дезинфекция Ленинградского вокзала в Москве в период пандемии коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/павел Бедняков
Дезинфекция Ленинградского вокзала в Москве
На весь экран
Кубок России по фигурному катанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На Кубке России по фигурному катанию
На весь экран
Граффити в Москве на тему коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Московские мастера граффити поддержали врачей
На весь экран
Служба в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В Казанском соборе Санкт-Петербурга прошла главная рождественская служба
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Отдельный комендантский Преображенский полк отметил 41-ю годовщину со дня образования
На весь экран
Подготовка девушек-курсантов в Военно-морском политехническом институте Петра Великого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Подготовка девушек-курсантов в Военно-морском политехническом институте Петра Великого
На весь экран
Международный теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Состязания на Международном теннисном турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy
На весь экран
Отправка атомного ледокола Арктика из Санкт-Петербурга на ледовые испытания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Отправка атомного ледокола «Арктика» из Санкт-Петербурга на ледовые испытания
На весь экран
Шоу Валентина Юдашкина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В Государственном Кремлевском дворце 8 марта прошло традиционное шоу Валентина Юдашкина
На весь экран
Корвет Дмитрий Рогачев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Корвет «Дмитрий Рогачёв» и другие корабли Черноморского флота в конце года полным составом вышли на учения в Черное море
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Вертолет МИ-35 готовится к взлету на аэродроме в Крыму
На весь экран
Патрули полиции перед входом в храмы перед Пасхой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
У входа в храм перед Пасхой верующих встречали полицейские патрули
На весь экран
Пожилая женщина 87-лет, живущая в селе Жажлево Заволжского района Ивановской области, вручную изготавливает тапочки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
87-летняя жительница Жажлево мастерит тапочки
На весь экран
Работа в красной зоне больницы ГКБ №15
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Врачи работают в «красной зоне» ГКБ № 15
На весь экран
В Москве начинается вакцинация врачей, учителей и соцработников от коронавируса COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Москве началась вакцинация врачей, учителей и соцработников от COVID-19
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020