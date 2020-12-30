Новый мир: чем отличились россияне в 2020-м

2020 год перевернул мир и полностью изменил жизнь человечества. Тем не менее жизнь в России, невзирая на некоторые новшества, шла своим чередом. Масленица в Москве и другие самые заметные, необычные и трогательные события — в объективе «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В День защиты детей сотрудники МЧС поздравляют пациентов Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Бой Федора Чудинова и Умара Садика на вечере бокса РЕН ТВ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
У деревни Голохвастово строится будущая инфекционная больница для борьбы с коронавирусом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Выступление на Гран-при по фигурному катанию «Кубок Ростелеком» во дворце спорта «Мегаспорт»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На Поклонной горе отпраздновали День российского флага
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Воздушные шары пролетают над Белогорском, одним из древнейших городов Крыма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Будни приюта для бездомных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Опасный момент на реслинг-шоу «Зимний бросок»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
После открытия трассы «Таврида» время в пути из Симферополя в Севастополь сократилось вдвое — с двух часов до одного
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Полнолуние в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Врачи оказались на передовой в борьбе с коронавирусом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Детские площадки закрылись на карантин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Подмосковье на территории парка «Патриот» открылся главный храм Вооруженных сил РФ, посвященный 75-летию Победы и подвигам русского народа во всех войнах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Церемония открытия главного храма ВС РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Музее Победы 8 мая прошел концерт «Музыка мира»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Дефиле флайбордистов в Севастополе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Аэропорт Симферополя опустел из-за карантина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Гонка героев» — российский экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актер Михаил Ефремов осужден на восемь лет колонии за смертельное ДТП
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Метро во время карантина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Вторая сессия свободных заездов Гран-при России — этапа «Формулы-1», который проводится в поселке Сириус на территории гоночного комплекса «Сочи Автодром»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Открытие корпуса больницы № 50
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пункт временного размещения для жителей Рязанской области, эвакуированных из-за взрывов на бывших военных складах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Проверка цифровых пропусков на въезде в Москву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Репетиция праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Красная площадь осталась без туристов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Дезинфекция трамваев в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
150-летие Владимира Ильича Ленина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Работа врачей в «красной зоне»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Пенсионерам оказывали помощь на дому
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Парк птиц «Воробьи» в Калужской области попросил о помощи, после того как был вынужден закрыться на карантин — средства на прокорм питомцев взять было неоткуда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В Севастополе прошел военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Ветераны Великой Отечественной войны из Жажлево отмечают День Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Военный парад на Красной площади в Москве, посвященный 75-летию Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Воздушный парад в Москве, посвященный 75-летию Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Посиделки у костра во Всероссийском детском центре «Орленок»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В парке «Патриот» отметили 90-летнюю годовщину создания Воздушно-десантных войск
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/павел Бедняков
Дезинфекция Ленинградского вокзала в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На Кубке России по фигурному катанию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Московские мастера граффити поддержали врачей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
В Казанском соборе Санкт-Петербурга прошла главная рождественская служба
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Отдельный комендантский Преображенский полк отметил 41-ю годовщину со дня образования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Подготовка девушек-курсантов в Военно-морском политехническом институте Петра Великого
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Состязания на Международном теннисном турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Отправка атомного ледокола «Арктика» из Санкт-Петербурга на ледовые испытания
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В Государственном Кремлевском дворце 8 марта прошло традиционное шоу Валентина Юдашкина
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Корвет «Дмитрий Рогачёв» и другие корабли Черноморского флота в конце года полным составом вышли на учения в Черное море
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Вертолет МИ-35 готовится к взлету на аэродроме в Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
У входа в храм перед Пасхой верующих встречали полицейские патрули
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
87-летняя жительница Жажлево мастерит тапочки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Врачи работают в «красной зоне» ГКБ № 15
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Москве началась вакцинация врачей, учителей и соцработников от COVID-19
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