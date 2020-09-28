Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова поддержала недопуск в магазины покупателей без масок
Мир
Госдума призвала к прекращению огня в Нагорном Карабахе
Общество
Волонтеры возобновят помощь пожилым людям в условиях пандемии
Мир
Украина сняла запрет на въезд иностранцев
Мир
Лукашенко заявил о намерении побывать в «основных точках» России
Сюжет:

В вихре вальса: грандиозный офицерский бал в Севастополе

Темой праздника стало 75-летие Великой Победы
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
27 сентября в Севастополе состоялся международный VII Большой севастопольский благотворительный офицерский бал. Самые яркие моменты праздника — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
На исторической площади Михайловской Батареи собрались сотни пар самого разного возраста
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Молодые офицеры флота и курсанты военно-морских училищ были настоящими звездами бала
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
На балу, как и положено, царила атмосфера старомодной учтивости
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Праздника не испортила даже ночная прохлада с моря
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Большая часть программы была связана с музыкой П.И. Чайковского, по случаю 160-летия великого композитора
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В ходе бала был исполнен шуточный танец борьбы с коронавирусом — и недуг, безусловно, был побежден
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Светские беседы и крымское игристое — неотъемлемая часть настоящего бала
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В программе бала были вальсы, танго, мазурки, фокстроты и театрализованные номера
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Мужчины в парадной форме и фраках, дамы в бальных платьях: правила хорошего тона соблюдались строго
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Кроме произведений композиторов-классиков звучали и песни о войне
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Как признались организаторы, они до последнего момента не были уверены, что бал получится провести в этом году
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Однако всё получилось. Более того, на нынешнем балу были сделаны два предложения руки и сердца очаровательным участницам
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Завершился бал грандиозным салютом в небе Севастополя
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020