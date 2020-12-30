Расходное место: число онлайн-платежей в 2020 году выросло на 40%

Пандемия коронавируса увеличила число онлайн-платежей россиян на 40%, следует из данных Национальной системы платёжных карт (есть у «Известий»). Тенденцию подтвердили в крупнейших российских банках : объемы и количество онлайн-покупок выросли от 10% до 300%. Карантинные меры мотивировали россиян чаще приобретать в интернете, а для предпринимателей этот способ платежей стал наиболее доступным во время весеннего локдауна. Заодно и практика, при которой продавцы просят наличные, чтобы экономить на банковской комиссии и налогах, уходит в прошлое , констатируют эксперты.

Рост в разы

В январе 2020 года россияне провели 22,9 млн онлайн-платежей, а в ноябре на 40% больше — 32 млн операций. Об этом говорится в исследовании «Мир Plat.form» (IT-бренд Национальной системы платtжных карт — НСПК, которая выступает оператором карт «Мир»). По данным, которые есть у «Известий», наиболее резкий рост пришелся на период весеннего локдауна: уже в июле количество транзакций в интернете выросло до 31,4 млн. За время карантина доставки и онлайн-оплата вошли у россиян в привычку, отметили в НСПК.

Весной 45% россиян стали чаще заказывать товары в интернете, сообщили «Известиям» в MasterCard. Представитель платёжной системы добавил, что во время самоизоляции многие люди перенесли свои занятия в виртуальный формат, включая спорт, просмотр фильмов и обучение.

Расходное место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Почти каждый третий респондент в России (27%) увеличил расходы на онлайн-досуг. За период самоизоляции примерно на треть (28%) выросло количество россиян, приобретающих товары в интернете, — заявили в MasterCard.

В MasterCard и Visa не смогли оперативно подсчитать для «Известий», на сколько увеличился объем онлайн-платежей в течение 2020 года. В крупнейших российских банках «Известиям» подтвердили тенденцию: по их данным, количество и объtм онлайн-платежей за этот год вырос от 10% до 300% в отдельных финансовых организациях.

Так, по информации ВТБ, в ноябре россияне увеличили объем онлайн-платежей по сравнению с январём в 2,2 раза, количество транзакций в интернете — в 1,8 разf. Пандемия совершила структурный сдвиг в способах платежа: в 2020-м году впервые в России доля операций по снятию наличных составила менее 50%, а операции по картам превысили 50%, отметил вице-президент ВТБ Алексей Киричек. По его словам, тенденция перехода покупок в онлайн наблюдалась все последние годы, но переломный момент пришёлся именно на II квартал 2020-го.

Расходное место Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

С начала года сумма покупок в онлайне по картам клиентов «Тинькофф» увеличилась примерно на 80%, а средний рост за месяц составлял 6,5%, подсчитали в банке для «Известий». Когда многие магазины одежды и точки общепита были физически закрыты, спрос полностью перешел в интернет, подчеркнули в «Тинькофф». В банке отметили, что резко возросла популярность онлайн-образования.

Прирост онлайн-платежей в банке «Открытие» в ноябре по отношению к январю составил 15% по объёму и 10% — по количеству, оценили в кредитной организации. В следующем году в «Открытии» ожидают дальнейшего увеличения показателей, особенно при условии снятия ковидных ограничений: тогда вернутся на прежний уровень траты в категории «путешествия» — традиционно это одна из самых объемных статей в области интернет-покупок.

Количество онлайн-платежей с января по ноябрь в Ак Барс Банке выросло на 22%, в Почта Банке — на 30%, в Сбербанке, ПСБ и СКБ-Банке — в 1,5 раза, в ОТП Банке — в четыре раза. Доля интернет-транзакций по картам МКБ увеличилась с 13% в январе 2020-го до 17% в декабре, в банке «Дом.РФ» — с 14% до 25%, сообщили «Известиям» в кредитных организациях.

В ЦБ не ответили на запрос «Известий» о росте количества и объёма онлайн-оплат за 2020 год.

Онлайн обеляет

В следующем году число дистанционных покупок будет расти, но не так быстро, как в 2020-м — на уровне 15-20%, ожидает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов . Увеличение будет в основном за счёт l квартала, пока продолжат действовать ограничения. А затем, по его мнению, часть граждан вернется к наличным.

Практика, когда продавцы не предлагают оплату с помощью карты, чтобы сэкономить на банковской комиссии и налогах, уходит в прошлое, уверен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин . Бизнесу приходится обеспечивать безналичные платежи, потому что со стороны клиентов есть такой спрос.

В качестве пользы от внедрения онлайн-оплат эксперт называет, во-первых, «обеление» экономики, которое позволяет государству проводить более эффективную фискальную политику . Во-вторых, сведение к минимуму контакта с наличными деньгами на фоне пандемии. И в-третьих, для банков это приносит комиссионный доход и дает возможность лучше узнавать и в дальнейшем предугадывать потребности своих клиентов, предлагая им продукты и сервисы.

Расходное место Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Безналичные платежи снижают издержки бизнеса, позволяют заметно расширить линейку предлагаемых продуктов, создать экосистему, предполагающую немалую долю нефинансовых услуг, делают бизнес-процессы более быстрыми и легко адаптируемыми под меняющуюся ситуацию, — согласен аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Он добавил, что уже сейчас предприниматели активно предлагают различные акции и начисление бонусов: при дистанционной покупке, помимо банковских программ лояльности, клиент получает и дополнительные преимущества от онлайн-сервисов . Для того чтобы привлечь клиентов, многие компании уже начали предлагать сопутствующее дистанционное обслуживание, например помощь специалиста в выборе продукта.