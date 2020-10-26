Личный расчет: онлайн-ритейлеров могут обязать принимать наличные

«Яндекс.Еду», Ozon, Wildberries, онлайн-кинотеатры и другие интернет-сервисы, которые предлагают покупателям исключительно оплату картами, хотят обязать принимать от покупателей наличные деньги. Роспотребнадзор предложил внести поправки в закон о защите прав потребителей и признать недобросовестной практику, при которой людям не предлагают выбрать способ оплаты. Потребитель не обязан иметь банковскую карту, но при этом не должен быть ограничен в доступе к товарам и услугам, сказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. При этом люди всё чаще расплачиваются за покупки в интернете безналом. Эта форма оплаты как раз рекомендовалась в острый период заболеваемости коронавирусом.

Недопустимые условия

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о защите прав потребителей. Служба предлагает обозначить недопустимые условия договора купли-продажи (речь идет о самом моменте приобретения товаров и услуг), которые ущемляют гарантированные права покупателей. В их числе, например, ситуация, при которой продавцы и исполнители не позволяют людям выбрать способ оплаты. Об этом сказано в проекте документа, с ним ознакомились «Известия». Поправки проходят этап межведомственного согласования.

Закон о защите прав потребителей уже установил: продавец обязан дать потребителю выбор способа оплаты — это либо национальные платежные инструменты, либо наличные средства, напомнили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Разработанные ведомством поправки запрещают включать в договор (купли-продажи) условия, которые противоречат действующим нормам. Это направлено на гармонизацию и синхронизацию действующего регулирования, пояснили в Роспотребнадзоре.

Личный расчет2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Многие товары, сервисы и услуги, которые представлены в Сети (онлайн-игры, подписки на аудио- и видеоконтент, индивидуальные вещи), в принципе не могут быть оплачены наличными, сказано в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в Минэкономразвития от 13 октября (есть у «Известий). Ведомство формирует оценку регулирующего воздействия (ОРВ) на законопроект Роспотребнадзора. В пресс-службе Минэка сказали, что подготовили положительную ОРВ, после того как служба скорректировала документ. Дополнительных пояснений в министерстве не предоставили.

Ненужный нал

Разработчики законопроекта искусственно навязывают оплату наличными, считают в АКИТ.

— Мы живем в эпоху цифровизации, и я с трудом могу себе представить, что, пытаясь посмотреть фильм в онлайн-кинотеатре, встаю с дивана и иду куда-то отдать наличные. Получается, что отсутствие у таких сервисов приема наличных — это недобросовестная практика и их будут штрафовать за современность, — сказал президент АКИТ Артем Соколов.

В марте, когда эпидемия только начала развиваться, и сейчас, в период второй волны, Роспотребнадзор и другие регуляторы рекомендовали гражданам отказаться от использования наличных средств, подчеркнули в АКИТ. «Живые» деньги могут способствовать заражению коронавирусом, напомнили в ассоциации. Многие ритейлеры после этого перестроились: «Яндекс.Еда», Ozon, Wildberries и другие, сказали там. Компании отказались принимать наличные, чтобы защитить своих клиентов.

Личный расчет1 Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Для соблюдения новой версии закона сервисам по цифровым услугам, цифровым товарам и доставке еды предстоит наладить прием наличных через посредников, закупать переносную контрольно-кассовую технику, нести затраты на ее обслуживание, а также на инкассацию наличных, добавили в АКИТ.

Мир возможностей

— Потребитель не обязан иметь банковскую карту, — пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре. — А невозможность оплаты наличными денежными средствами приведет к ограничению доступа к товарам и услугам, которые реализуются дистанционным способом.

В службе уверены, что поправки не создадут озвученных ассоциацией рисков. В Роспотребнадзоре также отметили, что, к примеру, такие гиганты, как магазины приложений Apple и Google, а также Booking.com, продающие цифровой контент, под действие новых поправок не попадут. В случае с первыми двумя компаниями речь идет о продаже приложений, которые не являются товаром или услугой. Речь идет о передаче права на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Изначально норму о праве выбирать способ оплаты ввели для защиты потребителей от продавцов и исполнителей услуг, которые требовали только наличные, напомнил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Но постепенно пластиковые карты и безналичные расчеты распространились так широко, что практически все продавцы обеспечили покупателям такую возможность, чтобы не терять их.

Личный расчет3 Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Роспотребнадзор не должен требовать, чтобы продавцы цифровых товаров и услуг принимали наличные, уверен Петр Шелищ. В противном случае россиянам придется отказаться от услуг некоторых зарубежных интернет-магазинов и площадок, поскольку они принимают оплату только онлайн.

Сегодня большинство игроков онлайн-торговли переводят платежи в безналичную форму, в том числе для безопасности курьеров, сказали «Известиям» в Ozon. В некоторых случаях при доставке товаров прием наличных в принципе невозможен. Например, сейчас активно развивается доставка в постаматы, не оснащенные купюроприемниками.

В «Яндексе» воздержались от комментариев, в Wildberries на запрос «Известий» не ответили.