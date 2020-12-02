Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 со следующей недели

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 декабря, поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.

«Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации», — сказал Путин на совещании по открытию многофункциональных медцентров Минобороны РФ.

Российский лидер отметил, что начать масштабную вакцинацию в стране позволяет производство вакцины, которое в ближайшие дни достигнет объема в 2 млн доз.

В свою очередь, Голикова заявила, что вакцина будет бесплатной и на добровольной основе. По ее словам, в настоящее время идет оценка приоритетных групп населения для вакцинации, в том числе врачей и педагогических работников.

«Мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов, у нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре», — добавила Голикова.

Ранее в ходе совещания Путин заявил, что Россия в последние месяцы наращивает возможности системы здравоохранения на фоне распространения коронавируса. В частности, глава государства «на отлично» оценил работу военных специалистов по строительству многофункциональных центров для лечения пациентов с COVID-19.

Также в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что при распределении вакцин от коронавируса в приоритете будет обеспечение ими российских граждан.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ирина Шестакова 24 ноября заявила, что для остановки распространения коронавируса необходимо привить от COVID-19 порядка 75% населения.

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