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Путин заявил о наращивании РФ системы здравоохранения на фоне COVID-19

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Россия в последние месяцы наращивает возможности системы здравоохранения на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 2 декабря, на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ.

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Глава государства «на отлично» оценил работу военных специалистов по строительству многофункциональных центров для лечения пациентов с COVID-19.

Кроме того, Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве, а также медработников за самоотверженность, проявленную в борьбе с распространением коронавируса.

«Вместе мы обязательно победим. Я желаю врачам, медсестрам, медперсоналу и новых, и уже действующих медцентров успехов. Надеюсь, что вы будете работать в будущем так же, как это было до сих пор», — добавил президент.

Российский лидер также объявил об открытии в конце декабря нового медцентра для лечения больных с коронавирусом в Южно-Сахалинске.

Министр обороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, доложил Путину о завершении строительства двух медицинских центров в Астраханской области, детского медцентра в Пскове и военного многофункционального медицинского центра в Североморске.

Всего, по его словам, с начала текущего года ведомство возвело в России 29 медицинских центров в 22 регионах страны. Медцентр, который в конце декабря достроят на Сахалине, будет 30-м.

Как отметил Шойгу, в указанные медцентры уже поставлено свыше 116 тыс. медицинских приборов, в том числе аппараты ИВЛ, компьютерной томографии, ЭКМО, УЗИ и реанимации. Также в них сформирован запас масок, перчаток и лекарств.

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В конце марта Минобороны заявило о планах построить 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны, а также один медцентр в Воронеже и три в Дагестане. Первый медцентр военные сдали в апреле в Нижнем Новгороде.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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