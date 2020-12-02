Лукашенко рассказал об оголтелом поведении Польши и стран Прибалтики

Польша и страны Балтии проводят циничную политику в отношении Белоруссии и ведут себя оголтело. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко 2 декабря во время сессии совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, в этом году Минск испытывает откровенное вмешательство в свои внутренние дела. Речь идет и о провоцировании гражданского недовольства, сообщает БелТА.

«Нам прямо предлагается поменять власть, законы и социальные ориентиры. В противном случае угрожают задавить санкциями, разрушить экономику и инфраструктуру, изменить морально-нравственные основы нашего общества», — сказал белорусский лидер.

Он заявил об отсутствии сомнений в том, что на кону стоит гражданский мир и целостность страны.

«Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси», — продолжил он.

Действия этих стран, по его словам, направлены на собственные интересы и повышение своей значимости в Евросоюзе. Как добавил Лукашенко, о недостойном поведении политиков должны услышать простые граждане этих стран.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии. Он выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для выстраивания внутриполитического диалога и решения внутренних вопросов без давления и вмешательства извне.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил действующий лидер государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.

Итоги голосования не признали США и страны Запада. В октябре и ноябре Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Вашингтон поддержал ограничения. Минск принял ответные меры.