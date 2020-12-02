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В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Белгородская область первая из регионов объявила 31 декабря выходным днем

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В Белгородской области первыми в России предложили сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

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«Организовать работу в выходной день, 26 декабря 2020 года, в органах исполнительной власти, государственных органах области, областных государственных учреждениях, предприятиях. Предоставить работникам другой день отдыха — 31 декабря 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте регионального правительства в среду, 2 декабря.

Контроль за исполнением данного решения возложен на департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что решение делать или нет 31 декабря выходным находится на усмотрении региональных властей, пишет «Газета.ру».

Накануне глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главам регионов с просьбой сделать 31 декабря выходным днем. Он отметил, что данная инициатива уже находится более шести лет в повестке, ее поддерживают 85% опрошенных граждан.

В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, по которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днем. 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье.

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