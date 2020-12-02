Нурмагомедов допустил возобновление карьеры за $100 млн

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов допустил, что задумается о возобновлении карьеры и проведения реванша с Конором Макгрегором за $100 млн. Об этом спортсмен заявил в среду, 2 декабря, в ходе пресс-конференции.

По его словам, если уже принято решение о завершении карьеры, то ее надо завершать.

«Но Дана (Уайт, президент UFC. — Ред.), скорее всего, предложит деньги. Если, допустим, это будет $100 млн, то это будет проблема для решения», — сказал спортсмен.

Нурмагомедов предложил подождать предложения UFC.

При этом он отметил, что в настоящее время у него нет особого интереса к боям, так как за время карьеры «он наелся схватками и пока хочет отдохнуть».

Россиянин объявил об окончании спортивной карьеры 24 октября, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби. Поединок Нурмагомедов посвятил скончавшемуся отцу. Позднее спортсмен заявил о намерении стать тренером.

Всего он провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.