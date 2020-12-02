Турция сообщила о скором начале работы совместного с РФ центра в Карабахе

Военные Турции и России в ближайшее время приступят к выполнению своих обязанностей в совместном центре по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом 2 декабря сообщил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по строительству турецко-российского наблюдательного центра по мониторингу за ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Сейчас идет строительство совместного центра, [военные] приступят к своим обязанностям в ближайшее время. Нести службу в нем будут турецкие и российские офицеры, в том числе генералы. Они будут сотрудничать для поддержания постоянного режима прекращения огня», — приводит слова Акара издание Karakose Haber.

1 декабря Москва и Анкара завершили переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий.

Центр будет размещен на территории Азербайджана и численность российского и турецкого персонала в организационной структуре центра будет равнозначной, сообщили в российском Минобороны.

Ранее, 9 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона, возвращение беженцев в НКР и создание центра мониторинга, в который будут поступать сообщения о соблюдении режима перемирия и жалобы жителей региона.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й Отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.

25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не путать российскую миссию миротворцев в Нагорном Карабахе с работой гуманитарного центра в этом регионе. Он также подчеркнул, что указ об отправке военных является внутренним делом Турции, а создание мониторингового центра — продуктом двусторонней договоренности Москвы и Анкары.