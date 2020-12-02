Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Италии усилили ограничения в преддверии Рождества из-за COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Мир
Депутат от Крыма назвал слова постпреда Украины в ООН «дном пропасти»
Общество
Блогера Reeflay доставили к следователям после смерти девушки в ходе стрима
Авто
В Госдуме предложили разрешить мотоциклистам парковку на тротуаре
Мир
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили выполнение договоренностей по Карабаху
Мир
Источники заявили о решении Трампа баллотироваться в президенты США в 2024 году
Общество
«Победа» отменила полеты в Магас до конца года
Общество
В Госдуме глав регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
Сюжет:

Турция сообщила о скором начале работы совместного с РФ центра в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Турции и России в ближайшее время приступят к выполнению своих обязанностей в совместном центре по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе. Об этом 2 декабря сообщил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар.

Центр мира: в Карабахе сформирована структура миротворческих сил РФ
Подразделения займутся поддержанием режима прекращения огня и решением гуманитарных вопросов

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по строительству турецко-российского наблюдательного центра по мониторингу за ситуацией в Нагорном Карабахе.

«Сейчас идет строительство совместного центра, [военные] приступят к своим обязанностям в ближайшее время. Нести службу в нем будут турецкие и российские офицеры, в том числе генералы. Они будут сотрудничать для поддержания постоянного режима прекращения огня», — приводит слова Акара издание Karakose Haber.

1 декабря Москва и Анкара завершили переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий.

Центр будет размещен на территории Азербайджана и численность российского и турецкого персонала в организационной структуре центра будет равнозначной, сообщили в российском Минобороны.

Ранее, 9 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона, возвращение беженцев в НКР и создание центра мониторинга, в который будут поступать сообщения о соблюдении режима перемирия и жалобы жителей региона.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й Отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.

25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не путать российскую миссию миротворцев в Нагорном Карабахе с работой гуманитарного центра в этом регионе. Он также подчеркнул, что указ об отправке военных является внутренним делом Турции, а создание мониторингового центра — продуктом двусторонней договоренности Москвы и Анкары.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020