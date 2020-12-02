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ФАС проверит данные о нарушении закона ректором Второго меда

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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Москвы проверит возможные нарушения со стороны руководства РНИМУ имени Пирогова в сфере антимонопольного законодательства. Об этом 2 декабря рассказал «Известиям» осведомленный источник в ведомстве.

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По его словам, в территориальный антимонопольный орган поступили результаты прокурорской проверки деятельности учреждения. Специалисты ФАС должны дать свое заключение о наличии или отсутствия признаков картельных сговоров в деятельности Второго меда, а также нарушения антимонопольного законодательства в сфере закупок.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.

Комментируя ситуацию журналистам РЕН ТВ, Сергей Лукьянов заявил, что его связи с «Еврогеном» нет уже много лет. Ее, по словам ректора, не выявила ни прокуратура, ни другие ведомства.«С 2012 года акции был проданы, переданы, восемь лет назад», — добавил он.

По его словам, учредителем компании он остается, так как сам создал ее и «с этим ничего нельзя сделать».

Комментируя контракты, заключенные Вторым медом с «Еврогеном», Лукьянова вуза предположил, что компания заключала договора через тендеры. По его словам, отказать в участии в тендерах он ей не может. В противном случае, компания пожалуется в ФАС и добьется допуска к участию, добавил он.

В ноябре «Известия» писали, что ректор РНИМУ имени Пирогова Сергей Лукьянов может оказаться причастным еще к одному делу, связанному со злоупотреблением должностными полномочиями.

Проверкой тендеров возглавляемого им университета уже занимаются правоохранительные органы. Но во втором случае речь может идти о трудоустройстве в вуз жены и сотрудников компании, в которой руководитель Второго меда является соучредителем.

На основе предоставленных источником «Известий» документов можно предположить, что супруге Лукьянова Екатерине Богдановой неоднократно перечислялись средства от компаний «Евроген» и «Евроген Айпи» — в период с 2017 по 2018 год их суммы варьировались от 853 тыс. до 3,1 млн рублей.

В октябре правоохранительные органы заинтересовались рядом госконтрактов РНИМУ им. Пирогова. Речь идет о сделках с действующими дистрибьюторами компании ЗАО «Евроген».

Из сведений на сайте госзакупок следует, что ООО «Компания Хеликон» с 2011 по 2019 год заключило с РНИМУ имени Пирогова 98 контрактов на общую сумму 241 млн рублей, ООО «Альгимед» с 2014-го по 2019-й — 23 контракта в общей сложности на 28 млн рублей, а ООО «Медиген» в 2018 году стало обладателем контракта на 154 520 рублей.

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